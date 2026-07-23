Canonical představil Enterprise Store pro správu softwaru v uzavřených sítích

Společnost Canonical spustila nový Enterprise Store určený pro organizace, které potřebují lepší kontrolu nad distribucí Ubuntu v podnikových sítích, regulovaných prostředích a systémech odpojených od veřejné sítě.
Služba Enterprise Store je součástí balíčku Ubuntu Pro a funguje jako lokální proxy mezi softwarovými obchody společnosti Canonical a zařízeními dané organizace. Namísto toho, aby se každý systém připojoval přímo k internetu za účelem stahování softwaru a aktualizací, mohou firmy tyto požadavky směrovat přes kontrolovanou interní službu.
To by mělo oslovit firmy s přísnými pravidly pro síťový provoz, stejně jako vládní agentury, zdravotnické organizace, výrobce a další subjekty, které nemohou jednoduše dovolit, aby se každý počítač kdykoli připojoval k externím softwarovým repozitářům.
Canonical uvádí, že Enterprise Store podporuje lokální kešování, práci v režimu offline, vysokou dostupnost a správu revizí. Správci mohou označit konkrétní verze softwaru, omezit opakované stahování a ručně přesouvat aktualizace do prostředí bez připojení k internetu.