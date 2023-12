Canonical testuje Ubuntu, které už bez AVX nespustíte

Zatímco celý svět, včetně samotného Ubuntu, se typicky drží varianty 64bit x86 CPU známé jako x86–64-v2, Canonical nyní propočítává, jestli by měl smysl přechod na x86–64-v3 jako minimální požadovanou x86 CPU architekturu.





Kdyby takový krok nakonec učinil, znamenalo by to konec běhu Ubuntu na systémech z éry před AVX a dalšími instrukcemi ( úroveň v3 konkrétně zavádí AVX, AVX2, BMI1, BMI2, F16C, FMA, LZCNT, MOVBE, OSXSAVE). Šlo by tedy zhruba o omezení běhu Ubuntu na procesory z roku 2015 a novější, u Intelu by mimo hru byly platformy po Ivy Bridge, tedy včetně například Core i7–3770 z roku 2012.





Canonical má k dispozici experimentální sestavení Ubuntu Serveru vyžadující právě x86–64-v3. Momentálně zjišťuje, jak velká uživatelská základna Ubuntu ještě běží na něčem starším v3 a také jaký výkonnostní benefit by přechod na v3 přinesl.

Otestovat svůj konkrétní stroj můžete třeba skriptem x86–64-level. Podrobnosti jsou pak k dispozici u Canonicalu.