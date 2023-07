Canonical utahuje šrouby kolem LXD, správci musí být z Canonicalu

Autor: Linux Containers

Nedávno převzal Canonical údržbu projektu LXD. Nyní dnes již býalí správci projektu hlásí, že přišli o oprávnění a projekt nově mohou spravovat pouze zaměstnanci Canonicalu. Alespoň tolik vyplývá ze zprávy, kterou zveřejnil vývojář a (dnes již bývalý) správce LXC/LXD a současně dřívější zaměstnanec Canonicalu Christian Brauner na Mastodontu.





Stejně jako Christian o správcovství přichází i Stéphane Graber. Christian považuje tento krok za nepřátelský. Oba přitom nedávno odešli z Canonicalu. Prozatím platí, že přispívat do projektu mohou, ale otázkou je, co to vlastně Canonical dělá a jaký bude další vývoj.