CentOS Hyperscale Workstation, sestavení pro rozsáhlá nasazení v enteprise světě

Autor: CentOS

V rámci projektu CentOS, který před několika měsíci změnil své zaměření, vznikla pracovní skupina pro využití tohoto systému v large-scale infrastruktuře. Sedí v ní například lidé z Twitteru a Facebooku a jejím cílem jsou úpravy CentOS tak, aby co nejlépe vyhovoval právě rozsáhlým instalacím na velkých serverových infrastrukturách.

V podstatě jde o obohacení CentOS o věci, které do projektu neproudí tak rychle, jak by bylo teoreticky možné. K dispozici jsou denní buidly. Aktuálně například CentOS Hyperscale Workstation obsahuje backportovanou verzi systemd 248 včetně balíčku systemd-oomd-defaults . Nebo nemodulární verze LLVM 12, která bude jednoho dne nahrazena standardní modulární verzí, jakmile do CentOS Stream vydáním LLVM 12 dorazí.