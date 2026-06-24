Ceny nejstarších vyráběných pamětí DDR2 vyletěly o 60 % kvůli šílenství kolem AI

Ceny DDR2 na základě smluv ve druhém čtvrtletí tohoto roku vzrostly o 55 % až 60 %. Podle průzkumu zveřejněného společností TrendForce, by ve třetím čtvrtletí měly stoupnout o dalších 35 % až 40 %. Nedostatek počítačových pamětí způsobený rozvojem umělé inteligence tedy zasáhl i standard, který se poprvé začal dodávat v roce 2003 a který byl už mnoho let na okraji zájmu.
K tomuto nárůstu dochází jednak proto, že odběratelé přizpůsobují své produkty starším typům pamětí, aby si zajistili dodávky, a jednak kvůli rozdělení trhu mezi hrstkou zbývajících dodavatelů DDR2. Nedostatek pamětí se postupně rozšiřuje na další a další generace, jak se výrobci hardwaru přizpůsobují. Nejprve se přesunuli z DDR4 na DDR3 a jak se situace zhoršovala, posunuli specifikace na DDR2.
Výsledkem je zvyšování cen v dalších segmentech, což jsme mohli pozorovat už v březnu, kdy ceny DDR3 a DDR2 vzrostly během jediného měsíce o 20 % až 40 %. Tím pokračuje obrat na trhu, který jsme sledovali v průběhu celého předchozího roku. Starší a pomalejší DDR4 cenově přerostly moderní DDR5 a výrobci modulů a prodejci základních desek navýšili výrobu dle standardu DDR4.
(Upozornil Erik Dobák.)