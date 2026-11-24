Česko.Digital byl spolek IT odborníků a dalších profesionálů, kteří jako dobrovolníci pomáhali státu a neziskovým organizacím. Vybudovalo komunitu více než 6 500 členů a pomohlo rozvíjet 39 digitálních projektů, které využilo přes pět milionů lidí. Závěry jeho výzkumu digitalizace státu využily také Nejvyšší kontrolní úřad a Rada vlády pro informační společnost. Letos po sedmi letech končí. Na jeho práci naváže BUDEMU, které se bude věnovat digitalizaci a zvyšování efektivity neziskového sektoru.
Česko.Digital pomáhalo vytvářet weby a aplikace pro veřejnost, zpřístupňovat informace i zdravotní a sociální pomoc a zjednodušovat fungování organizací. Část jeho práce převzal přímo stát. Covid portál přešel do správy Ministerstva vnitra a doporučení pro řízení digitalizace se promítla do vládních priorit.
V posledních dvou letech se Česko.Digital soustředilo především na kvalitu digitálních služeb státu, digitální vyloučení a fungování neziskových organizací. Závěry jeho výzkumu digitalizace veřejné správy, který byl zároveň největším auditem státu v oblasti digitalizace v historii, využily Nejvyšší kontrolní úřad a Rada vlády pro informační společnost.
Zakladatelé Česko.Digital se rozhodli po sedmi úspěšných letech tuto organizaci zavřít.
S hrdostí a vděkem ke všem dobrovolníkům a zaměstnancům zavíráme tuto kapitolu expertního dobrovolnictví. Kolem Česko.Digital vyrostla komunita více než 6 500 lidí, kteří pomohli na svět 39 digitálním řešením, jež využilo více než 5 milionů občanů. Za tuhle práci všem děkuji. Společně jsme otevřeli cestu novému fenoménu, popisuje za Česko.Digital jeden ze zakladatelů Jakub Nešetřil.
Z Česko.Digital vyšly dvě nové organizace: Pomáháme.Digital, které řeší problém digitálního vyloučení, a nově BUDEMU, které si bere na starost podporu veřejně prospěšných organizací.
(Zdroj: Tisková zpráva)