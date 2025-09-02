Root.cz  »  Kancelář  »  Český překlad příručky LibreOffice Calc 25.2 ke stažení

Český překlad příručky LibreOffice Calc 25.2 ke stažení

Dnes
LibreOffice Calc 25.2 Autor: LibreOffice Documentation Team

Český LibreOffice tým vydává překlad příručky LibreOffice Calc 25.2. Calc je tabulkový procesor kancelářského balíku LibreOffice. Příručka je ke stažení na stránce dokumentace nebo v knihovničce Root.cz.

Kniha je určena pro začátečníky i pokročilé uživatele programu Calc, tabulkového procesoru LibreOffice. Není přitom důležité, zda jde o úplného začátečníka nebo uživatele, který už má zkušenosti s jiným kancelářským balíkem.

Příručka představuje vlastnosti a funkce programu LibreOffice Calc. Nejedná se o návod k používání tabulkových procesorů. Některé kapitoly předpokládají znalost základního používání tabulek při popisu použití programu Calc.

Tato zprávička byla zaslána čtenářem serveru Root.cz pomocí formuláře Přidat zprávičku. Děkujeme!

