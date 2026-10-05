CESNET zpřístupnil ve své síti superpřesný čas pomocí protokolu White Rabbit

Sdružení CESNET spustilo novou službu CESTime, která distribuuje vysoce přesný čas prostřednictvím optických sítí. V CERNu vyvinutá technologie White Rabbit zajišťuje přenos časového signálu a synchronizaci připojených zařízení s přesností na jednotky nanosekund.
Oproti běžnému získávání přesného času z družicových navigačních systémů (GNSS), jako jsou GPS nebo Galileo, putuje časový signál z atomových hodin přímo optickou infrastrukturou, oznamuje organizace. CESTime tak nabízí pozemní a na družicovém signálu nezávislý způsob přesné časové synchronizace, což s sebou přináší důležitý prvek bezpečnosti.
Síť služby CESTime v současnosti zahrnuje více než 20 uzlů White Rabbit a 26 optických spojů tvořených 3 785 kilometrů optických vláken. Pro zvýšení odolnosti a zajištění kontinuity služby infrastrukturu tvoří čtyři optické okruhy, které v případě přerušení optické trasy nebo poruchy zařízení poskytují alternativní trasy pro distribuci časového signálu do nezasažených částí sítě.
Základem infrastruktury jsou dvoje atomové hodiny, které poskytují referenční čas pro celý distribuovaný systém. Tyto hodiny jsou navázány na Státní etalon času a frekvence, který je oficiálním zdrojem času pro Českou republiku. Přesný čas se sítí šíří prostřednictvím technologie White Rabbit, která je schopna doručovat časový signál s nanosekundovou přesností. Síť využívá více než 30 obousměrných optických zesilovačů CzechLight, které jsou výsledkem výzkumu a vývoje přímo ve sdružení CESNET.
Služba CESTime poskytuje uživatelům přístup ke společné vysoce stabilní časové referenci. Plánovaná nejistota dodávaného času je do 5 nanosekund, díky čemuž je služba vhodná pro aplikace, u nichž běžná síťová synchronizace nebo satelitní navigační systémy neposkytují dostatečnou přesnost či spolehlivost.
V neposlední řadě jde také o důležitý prvek národní digitální suverenity. Česká republika díky němu nemusí spoléhat na časové služby poskytované systémy jiných zemí, jejichž signál může být rušen, jak se ostatně děje například i východně od nás, dodává zpráva CESNET.
O protokolu White Rabbit mluvil na konferenci LinuxDays ve své přednášce Vladimír Smotlacha ze sdružení CESNET. Můžete si pustit záznam: