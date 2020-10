CETIN spustil mapu zobrazující rychlost pokrytí DSL

CETIN spouští nové webové stránky www.zrychlujemecesko.cz obsahující mapu pokrytí pevným internetem (xDSL), na které je možné si ověřit maximální dostupnou rychlost na zadané adrese. Kromě toho je na mapě možné zobrazit také výhledy plánované výstavby na jeden, čtyři a sedm měsíců dopředu.

CETIN investuje 22 miliard do modernizaci své sítě, která by měla být dokončena v roce 2022. Celkový plán na rozvoj sítí CETIN zahrnuje výstavbu 8000 předsunutých DSLAMů, ze kterých je internet rozváděn dále do jednotlivých domů a bytů. Prostřednictvím těchto uličních rozvaděčů je možné danou obec nebo město napojit optikou na rychlou infrastrukturu CETIN, píše se v oznámení.

Společnost postupně navyšuje rychlostní nabídky, které pak velkoobchodně prodává svým partnerům dodávajícím připojení koncovým zákazníkům. Zatímco před dvěma roky byla nejvyšší dostupná rychlost 40 Mbit/s, od května 2017 je možnost objednat si na vybraných adresách přípojku s rychlostí až 250 Mbit/s a na konci roku 2017 si tuto rychlost bude moci objednat více než 180 000 domácností. Od 1. 1. 2018 pak bude na optických přípojkách dostupná rychlost až 1 Gb/s, říká tisková mluvčí společnosti Tereza Gáliková.

Podívejte se na obrázky z testování rychlosti 250 Mbit/s:

(Zdroj: Tisková zpráva)