Chat Control 1.0 byl odmítnut Evropským parlamentem

Europarlament vs Chat Control
Poslanci Evropského parlamentu (288 pro, 311 proti) rozhodovali o prodloužení dočasného režimu zákonu zvaném Chat Control 1.0, který (pod záminkou ochrany dětí na internetu a boji proti dětské pornografie) umožňoval velkým společnostem nahlížet do soukromých zpráv uživatelů. Od 3. dubna 2026 má být tato praxe tedy zakázána.

Z českého zastoupení byli proti europoslanci za TOP09, ODS, KDU-ČSL, Piráty, SPD, KSČM a SDN. Hlasů se zdrželi poslanci za ANO a Starostové.

Očekává se ale, že se zvýší tlak na prosazení upravené varianty označované jako Chat Control 2.0, který přijala Rada EU.

