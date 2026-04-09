Chrome 147 přináší ochranu místní sítě a Web Printing API

Vývojáři uvolnili novou verzi prohlížeče Google Chrome, tentokrát s označením 147. Chrome 147 zavádí řadu nových omezení pro přístup k místní síti (Local Network Access, LNA). Připojení přes WebSockets k místní adrese zobrazí výzvu k udělení oprávnění, protože místní připojení přes WebSockets jsou vystavena častým útokům.
Chrome 147 také zavádí omezení LNA pro použití WebTransportu v místní síti uživatele, aby se snížila možnost, že weby budou tyto požadavky využívat k identifikaci místní sítě. Zavedeno je také omezení LNA pro Service Workers prostřednictvím volání
WindowClient.navigate(), a navazuje tak na dřívější omezení Service Workerů.
Novinkou je také rozhraní Web Printing API, které umožňuje hlubší integraci funkcí souvisejících s tiskem do izolovaných webových aplikací. Z hlediska vývojářů je nyní podporována vlastnost CSS
border-shape, funkce
contrast-color() a další aktualizace CSS. Nově je podporováno také líné načítání zvukových a video prvků, které se načtou až po narolování na příslušnou oblast.