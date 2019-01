 »   »  Chrome chystá novou verzi rozhraní pro rozšíření, prý může poškodit blokovače reklam

Petr Krčmář

Vývojáři prohlížeče Chrome představili návrh nové verze rozhraní pro rozšíření. Raymond Hill, autor blokovačů obsahu uBlock Origin a uMatrix, ale varoval před tím, že navrhovaná změna podobná rozšíření poškodí. Odstraňuje totiž rozhraní, které umožňuje plnohodnotně do obsahu zasahovat. Konkrétně by totiž mělo zmizet webRequest API a vývojáři by místo toho měli používat declarativeNetRequest.

Hill tvrdí, že náhradní rozhraní sice nějaké zásahy umožňuje, ale ne v plném rozsahu. Například by nebylo možné blokovat mediální objekty přesahující danou velikost, blokovat provádění JavaScriptu pomocí injektáže CSP pravidel nebo blokovat odchozí cookies. Filtry by navíc mohly mít jen 30 000 řádek, což nestačí, jen populární EasyList jich má 42 000. Nutno dodat, že ještě nejde o hotovou věc a debata okolo řešení je velmi intenzivní.