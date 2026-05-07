Chrome potichu do počítače stahuje 4GB model pro Gemini Nano

Petr Krčmář
Google začal už loni měnit svůj prohlížeč Chrome na prohlížeč využívající umělou inteligenci. Reaguje tím na rostoucí konkurenci ze strany firem zaměřených na AI, například OpenAI. Podle nedávných zpráv je součástí této proměny i nenápadná instalace rozsáhlých datových souborů s AI modely na blíže neurčený, ale pravděpodobně velmi vysoký počet zařízení.

Uživatelé prohlížeče Google Chrome, kteří zaznamenali neobvyklou aktivitu na disku nebo rychlé poklesy volného místa, by se měli podívat do adresáře Chrome, zda se v něm nenachází podadresář s názvem OptGuideOnDeviceModel. Obsahuje přibližně 4 GB dat pro model Gemini Nano LLM od Googlu, který si prohlížeč stáhl na pozadí bez souhlasu uživatele.

Lokální model má zřejmě sloužit jako infrastruktura pro nové AI funkce prohlížeče — například shrnování textu, pomoc při psaní, překlady, organizaci panelů nebo budoucí asistenty přímo v Chrome. Přítomnost adresáře byla potvrzena na Windows, macOS i v Ubuntu. Pokud jej uživatel smaže, soubory se po chvíli znovu stáhnou. Pokud chcete stahování zabránit, musíte navštívit konfigurační stránkuchrome://flags a tam najít a vypnout (Disabled) položku Enables optimization guide on device.

Bezpečnostní odborník Alexander Hanff upozorňuje na to, že jde o technický i právní problém. Jde o vážnou změnu v chování prohlížeče, která se projeví na milionech či miliardách zařízení. V takovém objemu má stahování a spouštění modelu na pozadí ohromné energetické náklady. Zároveň prý takový postup porušuje ustanovení evropských právních předpisů, včetně pravidel směrnice o elektronických komunikacích týkajících se ukládání údajů na zařízeních uživatelů a požadavků obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) ohledně transparentnosti a zákonného zpracování.

(Upozornil Petr Hercík.)

Petr Krčmář

Petr Krčmář pracuje jako šéfredaktor serveru Root.cz. Studoval počítače a média, takže je rozpolcen mezi dva obory. Snaží se dělat obojí, jak nejlépe umí.

