Chrome přechází na dvoutýdenní cyklus vydávání nových verzí

Petr Krčmář
Dnes
Chrome OS Chromebook

Google zrychluje tempo vydávání hlavních verzí prohlížeče Chrome ze čtyř týdnů na dva, počínaje verzí 153, která vyjde letos 8. září. Našim cílem je zajistit, aby vývojáři a uživatelé měli okamžitý přístup k nejnovějším vylepšením výkonu, opravám a novým funkcím, uvádí Google v oznámení této novinky.

V roce 2023 upravili vývojáři celý cyklus tím, že zkrátili přípravu nových beta verzí. Google tvrdí, že menší rozsah těchto verzí minimalizuje problémy a zjednodušuje ladění po vydání. Tým také zmiňuje nedávná vylepšení procesů, díky kterým se udrží vysoké standardy stability i při rychlejším vývojovém cyklu.

Mezi jednotlivými vydáními budou i nadále probíhat týdenní aktualizace zabezpečení. Změna se dotkne uživatelů na desktopu i v systémech Android a iOS. Ve vývojářských kanálech Dev a Canary nedochází k žádným změnám. Stejně tak se nic nemění pro osmitýdenní harmonogram verzí ESR s rozšířenou podporou pro firemní uživatele.

Petr Krčmář

Petr Krčmář

Petr Krčmář pracuje jako šéfredaktor serveru Root.cz. Studoval počítače a média, takže je rozpolcen mezi dva obory. Snaží se dělat obojí, jak nejlépe umí.

