Chromium / Chrome dostává podporu správy barev na Waylandu a přehrávání HDR videa

Před několika hodinami by do vývojové větve projektu Chromium, na kterém zakládá řada dalších prohlížečů, začleněn balík změn, které na Linuxu zprovozňují podporu HDR videa a správy barev na Waylandu. Jde o výsledek pár týdnů trvajícího procesu ověřování kódu, který tedy končí úspěchem.
Funkcionalita se testovala na desktopu KDE Plasma 6.4.2 při běhu na Waylandu. V případě potřeby bude v prohlížeči přepínač, kterým bude možné podporu, tedy Wayland protokol
color-management-v1, vypnout (nová položka nastavení
WaylandWpColorManagerV1, ve výchozím nastavení zapnutá). P5edpokládá se, že pokud / až se toto zaběhne, tak bude jednoho dne z Chromia odstraněn stávající
zcr_color_manager_v1 protokol.
Pro běžného uživatele se novinka objeví v Chrome / Chromium 141 na konci září, případně v dalších z něj odvozených prohlížečů.