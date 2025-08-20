Root.cz  »  Webové prohlížeče  »  Chromium / Chrome dostává podporu správy barev na Waylandu a přehrávání HDR videa

Chromium / Chrome dostává podporu správy barev na Waylandu a přehrávání HDR videa

David Ježek
Dnes
AMD o HDR v roce 2016 Autor: AMD
AMD o HDR v roce 2016

Před několika hodinami by do vývojové větve projektu Chromium, na kterém zakládá řada dalších prohlížečů, začleněn balík změn, které na Linuxu zprovozňují podporu HDR videa a správy barev na Waylandu. Jde o výsledek pár týdnů trvajícího procesu ověřování kódu, který tedy končí úspěchem.

Funkcionalita se testovala na desktopu KDE Plasma 6.4.2 při běhu na Waylandu. V případě potřeby bude v prohlížeči přepínač, kterým bude možné podporu, tedy Wayland protokol color-management-v1, vypnout (nová položka nastavení WaylandWpColorManagerV1, ve výchozím nastavení zapnutá). P5edpokládá se, že pokud / až se toto zaběhne, tak bude jednoho dne z Chromia odstraněn stávající zcr_color_manager_v1 protokol.

Pro běžného uživatele se novinka objeví v Chrome / Chromium 141 na konci září, případně v dalších z něj odvozených prohlížečů.

Autor zprávičky

David Ježek

David Ježek

Příznivec open-source rád píšící i o ne-IT tématech. Odpůrce softwarových patentů a omezování občanských svobod ve prospěch korporací.

