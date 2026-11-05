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Chyba v APT umožňuje vyměnit v Debianu a Ubuntu ověřený balíček za škodlivý

Petr Krčmář
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Debian Ubuntu Autor: Debian, Ubuntu
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Chyba s označením CVE-2026-109518 v balíčkovacím systému APT umožňuje útočníkovi ovládajícímu síťové spojení podstrčit při instalaci vlastní balíček, který se následně v cílovém systému spustí s právy roota. Útok vyžaduje možnost měnit HTTP komunikaci mezi počítačem a repozitářem, například prostřednictvím napadeného zrcadla či proxy serveru. Zranitelnost se týká Debianu, Ubuntu a dalších odvozených distribucí.

Problém vzniká při opakování neúspěšného stahování: APT může kvůli chybné práci se soubory a přesměrováním zaměnit balíček až poté, co už proběhla jeho kontrola. Podmínkou je také nenulová hodnota nastavení  Acquire::Retries, která je ve výchozím nastavení používána od Debianu 12 a Ubuntu 22.04. Starší vydání proto nejsou ve výchozí konfiguraci chybou zasažena, pokud si uživatelé tuto volbu sami nezapnuli.

Opravené verze APT jsou dostupné pro Debian 12 a 13 i pro dotčená vydání Ubuntu. Uživatelé by proto měli nainstalovat bezpečnostní aktualizaci balíku apt. Ubuntu uvádí, že chyba se týká také jeho grafických nástrojů pro instalaci balíků, ale nikoli instalací přes Snap. Do instalace opravy je možné jako dočasné řešení nastavit repozitáře využívající pro přenos dat HTTPS, nejde však o náhradu aktualizace.

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Autor zprávičky

Petr Krčmář

Petr Krčmář

Petr Krčmář pracuje jako šéfredaktor serveru Root.cz. Studoval počítače a média, takže je rozpolcen mezi dva obory. Snaží se dělat obojí, jak nejlépe umí.

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