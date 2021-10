Chyba v GPSD vás může o víkendu přenést do března 2002

Program GPSD se používá k obsluze GPS přijímačů v Linuxu a to nejen ke zjištění polohy, ale také k velmi přesné synchronizaci času. GPS formát data však má jen 10 bitů pro kódování týdne. To stačí jen na zhruba 20 let.

Naposledy se týdny vynulovaly v roce 2019 a příště v roce 2038. A právě kvůli roku 2038 byla v GPSD chyba, která nastane již mezi touto sobotou a nedělí. To vám může změnit datum na březen 2002. Chyba je odstraněna v GPSD 3.23 z 6. srpna a novějších.

Chyba se vás může dotknout i pokud GPS k synchronizaci času vůbec nepoužíváte, ale používáte NTP. Řada synchronizačních NTP serverů právě GPS používá a je možné, že ne všichni stihnou GPSD aktualizovat.

(zdroj: slashdot)