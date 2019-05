 »   »  Chyba v jádře 5.1 a Zlatí lvi

Jan Fikar

V jádře 5.1 se objevila chyba při použití LVM, dm-crypt a SSD od Samsungu. Příkaz Trim pak mohl smazat část dat. Jednoduchá dvouřádková oprava je již v jádře 5.1.5.

Včera Linus Torvald vydal 5.2-rc2, které také již opravu obsahuje. Kódové označení již není „Shy Crocodile“, ale „Golden Lions“ (Zlatí lvi) kvůli včerejšímu vítězství Finů na mistrovství světa v hokeji:

Hey, what's to say? Fairly normal rc2, no real highlights – I think most of the diff is the SPDX updates. Who am I kidding? The highlight of the week was clearly Finland winning the ice hockey world championships. So once you sober up from the celebration, go test, Linus

(zdroj: phoronix)