Linuxové jádro má zranitelnost vysoké závažnosti v subsystému KVM (ve verzích 7.3.5, 6.18.64 a 6.12.118), která se týká pouze hostitelských systémů s procesory AMD. Opravená jádra v rámci distribucí zatím nejsou k dispozici, proto se do té doby doporučuje vypnout vnořenou virtualizaci pomocí parametru
kvm_amd nested=0. V obou případech je nutné hostitelský systém restartovat.
CVE-2026-99312 (CVSS 8,8) – autentizovaný lokální útočník s nízkými oprávněními uvnitř hostovaného virtuálního stroje může číst a upravovat paměť hostitelského systému, včetně paměti jiných virtuálních strojů. Důvodem je přetrvávající ukazatel na tabulku stránek (nested page table), který zůstal v paměti po provedení resetu typu INIT u vnořeného virtuálního stroje. Jde tedy o chybu typu použití paměti po jejím uvolnění.