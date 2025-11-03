Chytrý vysavač je bez telemetrie výrobcem zablokován

Uživatel Harishankar si pořídil chytrý robotický vysavač iLife A11. Všiml si, že vysavač odesílá velmi mnoho telemetrie, se kterou nesouhlasil. Zablokoval tedy IP adresy, kam vysavač telemetrii posílal. Server s aktualizacemi zůstal dostupný.
Vysavač několik dní pracoval jako obvykle, ale pak se odmítal zapnout. Byl poslán na reklamaci ze které se vrátil s tím, že vše funguje. Po několik dnech se vše opakovalo. Nakonec servis řekl, že vysavač již není v záruce. Harishankar se rozhodl vysavač rozdělat a přijít záhadě na kloub.
Uvnitř byl SoC AllWinner A33 s Linuxem TinaLinux, dále mikrokontrolér GD32F103 pro řízení motorů a senzorů, jako jsou lidar a gyroskop. Ve vysavači byl také USB port, na kterém běželo ADB bez hesla. Sice jen několik sekund po zapnutí, ale vytvořením jistého souboru zůstane stále otevřený. Bylo možné nastavit i SSH přístup a na vysavači běží Google Cartographer pro mapování a pohyb robota.
Harishankar dále zjistil, že je nainstalován nástroj rtty pro vzdálený přístup a také zjistil, že robota po několika dnech bez telemetrie schválně „vypnul“ skript v
/etc/init.d/. Stejný hardware a patrně i software se používá v robotických vysavačích Xiaomi, Wyze, Viomi a Proscenic.
(zdroj: slashdot, tomshardware)