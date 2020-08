Čínská velká zeď blokuje TLS 1.3 s ESNI

„Velká čínská zeď“, tedy státem ovládaný firewall oddělující internet v Číně od okolního světa, od konce července blokuje TLS 1.3 se zapnutým ESNI (Encrypted Server Name Identification). Bylo to oznámeno třemi organizacemi, které se zabývají čínským firewallem: iYouPort, universitou v Marylandu a the Great Firewall Report.

Důvodem bude zřejmě to, že se zapnutým ESNI nemohou místní autority vidět, které servery jejich občané navštěvují. TLS 1.1 a 1.2 nadále fungují, zde je SNI nešifrovaný, běžně čitelný.

(zdroj: slashdot)