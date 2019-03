 »   »  Cisco opravilo bezpečnostní chybu tím, že zablokovalo Curl

V routerech Cisco byla objevena zranitelnost v komponentě, která umožňuje přímo v zařízení vygenerovat TLS certifikát (X.509). Pokud přihlášený uživatel vloží do common name upravený řetězec, může pomocí něj spustit libovolný shellový příkaz pod uživatelem root. Útok je možné provést pomocí jednoduchého HTTP POST požadavku do webového rozhraní. Jelikož musí být útočník přihlášený, je problém označen jako středně nebezpečný.

Chyba byla podle společnosti Cisco už opravena v novějším vydání firmware, ale způsob „opravy“ je velmi neortodoxní. Integrovaný web server odmítne spojení s klientem curl . Místo blokování příčiny byl tedy jen zablokován nástroj, který byl použit k demonstraci útoku.

We were also quite surprised to find this /etc/nginx.conf in 1.4.2.20 pic.twitter.com/tvOj04Q7Ip