Zaměstnanec Anthropicu Felix Rieseberg chtěl vyzkoušet schopnosti nového modelu Claude Fable 5.2 a dal mu jen jeden prompt: vytvořit 3D střílečku v prohlížeči. Fable přemýšlel asi 8 hodin, propálil asi 3 milióny tokenů v ceně zhruba 550 dolarů a vznikl HTML soubor o velikosti jen 1,4 MB.
Hra neobsahuje žádné další soubory s texturami, videem ani audiem. Vše je generováno. Hra se jmenuje Saltline a odehrává se v přístavu a oponenti jsou létající drony a běhající robotičtí psi. Hra používá 3D knihovnu three.js a nahraje fonty Google. Žádné jiné soubory se nestahují. Soubor HTML pro lokální hraní naleznete na GitHubu. Případně můžete vyzkoušet demo ze serveru Anthropicu.