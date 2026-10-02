Cloudflare bude vydávat postkvantové TLS certifikáty

Cloudflare v úterý uvedl, že v budoucnu bude vydávat i postkvantové TLS certifikáty. Ty jsou známé jako Merkle Tree Certificates (MTC). Vydávat budou hybridní certifikát, který bude obsahovat jak klasický, tak MTC. Služba bude zdarma jak pro platící, tak pro neplatící zákazníky.
Zatím ještě certifikáty nevydávají, ale již požádali o začlenění do root certifikátů Chrome, Apple, Microsoftu a Mozilly. To bude zajišťovat společnost GlobalSign. Další informací je, že vydávání certifikátů bude automatizováno přes rozšířený protokol ACME.
(zdroj: arstechnica)