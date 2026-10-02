Root.cz  »  WWW

Cloudflare bude vydávat postkvantové TLS certifikáty

Jan Fikar
Dnes
1 nový názor

Sdílet

HTTPS Autor: Depositphotos
Přidat mezi oblíbené zdroje na Googlu

Cloudflare v úterý uvedl, že v budoucnu bude vydávat i postkvantové TLS certifikáty. Ty jsou známé jako  Merkle Tree Certificates (MTC). Vydávat budou hybridní certifikát, který bude obsahovat jak klasický, tak MTC. Služba bude zdarma jak pro platící, tak pro neplatící zákazníky.

Zatím ještě certifikáty nevydávají, ale již požádali o začlenění do root certifikátů Chrome, Apple, Microsoftu a Mozilly. To bude zajišťovat společnost GlobalSign. Další informací je, že vydávání certifikátů bude automatizováno přes rozšířený protokol ACME.

(zdroj: arstechnica)

Vstoupit do diskuse (1 názor)
Našli jste v článku chybu?

Autor zprávičky

Jan Fikar

Jan Fikar

První linux nainstaloval kolem roku 1994 a u něj zůstal. Později vystudoval fyziku a získal doktorát.

Témata:

Anketa

Budete se účastnit LinuxDays 2026?

Zobraz výsledek


!nové školení! WAZUH: základy bezpečnostního monitoringu
VÍCE INFO