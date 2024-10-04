Cloudflare zaznamenal rekordní útok DDoS o rychlosti 3,8 Tb/s

Společnost Cloudflare nedávno zaznamenala nový rekordní útok DDoS, který dosáhl rychlosti 3,8 Tb/s a 2,14 miliardy paketů za sekundu (Pps). Od začátku září už prý bylo zaznamenáno více než 100 hypervolumetrických útoků DDoS na třetí nebo čtvrtou síťovou vrstvu, přičemž mnohé z nich přesáhly 2 miliardy Pps a 3 Tb/s.
Rozsah a četnost nedávných útoků DDoS jsou obrovské a odborníci ze společnosti Cloudflare varují, že by mohly zahltit nechráněnou internetovou infrastrukturu.
Největší útok dosáhl maximální rychlosti 3,8 Tb/s, což je největší útok, který kdy nějaká organizace zveřejnila. Detekce a zmírňování útoků probíhalo zcela autonomně, uvádí ve své zprávě společnost Cloudflare.
Tato konkrétní útočná kampaň se zaměřuje na více sítí, mimo jiné v oblasti finančních služeb, internetu a telekomunikací. Cílem je na nasycení šířky pásma a vyčerpání zdrojů aplikací a zařízení.
Útoky převážně využívají UDP na pevném portu a pocházejí z celého světa, přičemž větší podíl pochází z Vietnamu, Ruska, Brazílie, Španělska a USA, dodává Cloudflare.
Zdrojem útoků jsou především různá napadená zařízení včetně směrovačů MikroTik a ASUS, digitálních videorekordérů (DVR) a webových serverů, které společně zaplavují cíle mimořádně velkým objemem provozu.