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Co je nového v Zabbixu 8.0: bezplatné webináře česky i anglicky

Tomáš Heřmánek
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Zabbix Autor: Depositphotos, Zabbix
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Společnost initMAX pořádá v pátek 13. listopadu 2026 dva bezplatné online webináře věnované novinkám v Zabbixu 8.0.

V češtině proběhne webinář „Co je nového v Zabbixu 8.0“ od 10:00 do 12:00. Zaměří se na APM a OpenTelemetry, korelaci událostí pomocí CEP, ukládání historie metrik do ClickHouse a nové možnosti vizualizace. Na programu jsou také nativní JSON, export a import dashboardů či změny uživatelského rozhraní.

V angličtině se uskuteční webinář „What’s New in Zabbix 8.0“ s Dmitrym Lambertem od 19:00 do 21:00. Představí ClickHouse, práci se strukturovanými daty pomocí JSON, přenos dashboardů mezi instancemi, widget Scatter plot a úpravy tabulkových přehledů.

Zájemci o virtualizaci mohou už ve čtvrtek 12. listopadu od 10:00 do 12:00 navštívit také český webinář „Proxmox cluster: clustering, HA a storage“. Věnovat se bude návrhu clusteru, quorum, vysoké dostupnosti, živé migraci virtuálních strojů a možnostem úložišť.

Všechny časy jsou uvedeny pro Prahu. Účast je zdarma po registraci. Podrobnosti a registrace jsou dostupné v přehledu webinářů initMAX.

Sponzorovaná zprávička: Tento text vyšel v rámci placené spolupráce se společností initMAX.

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Autor zprávičky

Tomáš Heřmánek

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