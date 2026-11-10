Co je nového v Zabbixu 8.0: bezplatné webináře česky i anglicky

Společnost initMAX pořádá v pátek 13. listopadu 2026 dva bezplatné online webináře věnované novinkám v Zabbixu 8.0.
V češtině proběhne webinář „Co je nového v Zabbixu 8.0“ od 10:00 do 12:00. Zaměří se na APM a OpenTelemetry, korelaci událostí pomocí CEP, ukládání historie metrik do ClickHouse a nové možnosti vizualizace. Na programu jsou také nativní JSON, export a import dashboardů či změny uživatelského rozhraní.
V angličtině se uskuteční webinář „What’s New in Zabbix 8.0“ s Dmitrym Lambertem od 19:00 do 21:00. Představí ClickHouse, práci se strukturovanými daty pomocí JSON, přenos dashboardů mezi instancemi, widget Scatter plot a úpravy tabulkových přehledů.
Zájemci o virtualizaci mohou už ve čtvrtek 12. listopadu od 10:00 do 12:00 navštívit také český webinář „Proxmox cluster: clustering, HA a storage“. Věnovat se bude návrhu clusteru, quorum, vysoké dostupnosti, živé migraci virtuálních strojů a možnostem úložišť.
Všechny časy jsou uvedeny pro Prahu. Účast je zdarma po registraci. Podrobnosti a registrace jsou dostupné v přehledu webinářů initMAX.
Sponzorovaná zprávička: Tento text vyšel v rámci placené spolupráce se společností initMAX.