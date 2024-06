Co přinesou další tři roky v projektu KDE

Desktopové prostředí KDE má úspěšně za sebou významný milník, uvedené Plasmy 6.x ve spojení s KDE Frameworks 6 a přepsáním řady aplikací pod Qt6. Nyní projekt hledá, na co se má zaměřit pro příští dva až tři roky vývoje. Jde o pravidelnou příležitost pro komunitu uživatelů vyjádřit se, navrhnou nové priority, a to skrze KDE Phabricator.

Výzva navazuje na rok 2022, kdy KDE zaměřilo pozornost vývojářů na vylepšení přístupnosti, více udržitelný vývoj a automatizaci více procesů ve vývoji. Ideje pro další nejbližší roky budou sbírány odteď do 5. července, poté do poloviny srpna laděny a následně do konce prázdnin bude probíhat hlasování. Vybrané nápady budou ohlášeny v září během konference Akademy 2024. Podrobněji k celému tématu Lydia Pintscher na svém blogu.