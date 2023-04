CoreCtrl: nástroj pro správu výkonu je nyní ve vývojových větvích Debianu a Ubuntu

Autor: Depositphotos

CoreCtrl je open-source nástroj pro správu výkonu systému a podporu různých profilů aplikací. Umožňuje sledovat teploty, napětí a další parametry spolu s možností nastavit profily aplikací prostřednictvím pohodlného grafického uživatelského rozhraní založeného na Qt5. Není spojen s žádným konkrétním hardwarem či výrobcem.





CoreCtrl byl začátkem měsíce přidán do Debianu unstable a byl také vybrán do repozitáře pro připravované Ubuntu 23.04 „Lunar Lobster“. Uživatelé těchto distribucí tak mají možnost si aplikaci nainstalovat velmi jednoduše. Phoronix však upozorňuje na to, že na Ubuntu bylo potřeba pro správnou funkci ještě doinstalovat balíček qml-module-qtquick-window2 .





(Zdroj: Phoronix)