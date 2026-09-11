COSMIC 1.8 zlepšuje ovládání dotykem a správu grafických výstupů

Vývojáři ze System76 vydali verzi 1.8 desktopového prostředí COSMIC. Aktualizace přináší především výrazně lepší podporu dotykových obrazovek, úpravy kompozitoru a řadu oprav v prostředí i přibalených aplikacích. Verze 1.8 přichází jen krátce po vydání COSMIC 1.7.
Nejvýraznější změnou je podpora dotykového vstupu v kompozitoru cosmic-comp. Ta má podle vývojářů výrazně zlepšit používání COSMIC na zařízeních s dotykovým displejem. Vývoj virtuální klávesnice stále pokračuje, do verze 1.8 se však tato novinka ještě nedostala.
Lepší je také podpora notebooků s několika grafickými kartami. COSMIC při určování primárního GPU nově kontroluje všechny dostupné výstupy, což řeší potíže některých sestav s integrovanou i dedikovanou grafikou. Vylepšena byla také podpora Steamu, překryvné vrstvy by měly reagovat plynuleji.
Opravy se dotkly také nástroje pro pořizování snímků obrazovky, který mohl dříve padat kvůli zaobleným rohům oken. COSMIC Settings nově umožňuje přejmenovávat Bluetooth zařízení a applet umí jejich vlastní názvy zobrazovat. Opravena byla také chyba, při níž se změna hlasitosti mikrofonu omylem aplikovala na reproduktory.