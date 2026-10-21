COSMIC Epoch 1.11 umí xdg-dialog-v1, lépe pracuje s více GPU

Vývojáři společnosti System76 vydali novou verzi desktopového prostředí COSMIC Epoch. Číselně značena 1.11 přináší další vylepšení tohoto desktopu psaného v jazyce Rust, primárně pro firemní distribuci Pop!_OS.
Viditelnou novinkou je podpora Wayland protokolu
xdg-dialog-v1 v COSMIC kompozitoru pro lepší modální dialogy. Kompozitor pak dostává další opravy, plus vývojáři přidávají aktualizované lokalizace, opravují vzhled okrajů u scrollbarů v knihovně
libcosmic, asociace MIME typů JSON pro textový editor a opravy pro hybridní systémy zajišťující, že vždy bude použito správné GPU. U GPU jde primárně o řešení situace, kdy se pro spouštěné hry nepoužila „velká“ grafická karta.
Více podrobností o novém vydání COSMIC Epoch je k dispozici na GitHubu projektu.