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COSMIC Epoch 1.11 umí xdg-dialog-v1, lépe pracuje s více GPU

David Ježek
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COSMIC Autor: System76
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Vývojáři společnosti System76 vydali novou verzi desktopového prostředí COSMIC Epoch. Číselně značena 1.11 přináší další vylepšení tohoto desktopu psaného v jazyce Rust, primárně pro firemní distribuci Pop!_OS.

Viditelnou novinkou je podpora Wayland protokolu xdg-dialog-v1 v COSMIC kompozitoru pro lepší modální dialogy. Kompozitor pak dostává další opravy, plus vývojáři přidávají aktualizované lokalizace, opravují vzhled okrajů u scrollbarů v knihovně libcosmic, asociace MIME typů JSON pro textový editor a opravy pro hybridní systémy zajišťující, že vždy bude použito správné GPU. U GPU jde primárně o řešení situace, kdy se pro spouštěné hry nepoužila „velká“ grafická karta.

Více podrobností o novém vydání COSMIC Epoch je k dispozici na GitHubu projektu.

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Autor zprávičky

David Ježek

David Ježek

Příznivec open-source rád píšící i o ne-IT tématech. Odpůrce softwarových patentů a omezování občanských svobod ve prospěch korporací.

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