CP/M portován na 30 let starý digitální psací stroj s procesorem Z80

Autor: Poking Technology

CP/M je operační systém z poloviny 70. let 20. století, který poskytl levným 8bitovým domácím počítačům s procesory 8080 a Z80 flexibilitu a schopnosti drahých pracovních stanic. Brother SuperPowerNote byl šikovný přenosný psací stroj z počátku 90. let. David Given přenesl první z nich do toho druhého a vytvořil tak překvapivě všestranný přenosný počítač.





Na videu níže můžete vidět celý postup a následně funkční prostředí, včetně portu editoru Vi nazvaného qe. Zdrojové kódy s mnoha podrobnostmi najdete na GitHubu.