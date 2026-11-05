CraftEduCenter: interaktivní dílna, kde upečete čip, naladíte anténu nebo rozbijete JPEG

Co se stane, když zkrátíte anténu? Kde přesně JPEG zahazuje data? Jak se chyba při výrobě čipu projeví až při elektrickém testu? CraftEduCenter je interaktivní výuková dílna, kde můžete měnit parametry pokusů a sledovat, co to udělá.
Záběr sahá od logických hradel, kvantových obvodů a neuronových sítí přes genetiku, molekulární stroje a optiku až po radiokarbonové datování nebo gravitační asistenci sond. V herní dílně si zase můžete nakreslit sprite, přidat mu kolizní masku a přepsat pravidla hotové hry v blokovém editoru.
Součástí je encyklopedie se třemi úrovněmi výkladu od úvodu pro každého po akademické detaily. Začít můžete rovnou v továrně na čipy nebo si vybrat vlastní pokus na crafteducenter.com.