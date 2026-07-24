Cryptsetup 2.8.7 bude fungovat i bez AF_ALG

Kvůli bezpečnostním problémům bude v jádře 7.3 omezeno rozhraní AF_ALG. Některé aplikace jako například iwd, bluez a cryptsetup jej stále používají. Tyto aplikace budou v jádře 7.3 whitelistovány a půjde je používat ve výchozím nastavení. Nicméně by všechny aplikace měly přejít na kryptografické knihovny v uživatelském prostoru.
Kvůli tomu ve středu vyšel Cryptsetup 2.8.7. Ten již dříve měl uživatelskou knihovnu jako záložní možnost. Nově by měl Cryptsetup fungovat i při vypnutí AF_ALG přes dm-crypt, tam je ale potřeba práva roota. Problém je také se šiframi, které nejsou v uživatelské knihovně. Jedná se například o Adiantum, Serpent a Twofish v XTS. Navíc bez AF_ALG nebude fungovat
cryptsetup benchmark.
(zdroj: phoronix)