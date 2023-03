Autor: Depositphotos

Pátý ročník komunitního setkání správců sítí z Česka a Slovenska – CSNOG 2023 – se uskuteční 16. a 17. května v prostorách Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Organizátoři akce dnes také spustili registraci, zájemci o toto tradičním setkání síťových specialistů se mohou přihlašovat na webu CSNOG 2023. Zde je také možné zadávat příspěvky do programu, Call for Abstracts jsou otevřené do 31. března. Setkání CSNOG 2023 připravují společně sdružení CESNET, CZ.NIC a NIX.CZ.