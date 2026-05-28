ČTÚ od 1. července zpřístupní pásmo 26 GHz pro 5G, pevné přístupy a privátní sítě

Český telekomunikační úřad (ČTÚ) od 1. července 2026 zpřístupní pásmo 26 GHz pro provoz vysokokapacitních bezdrátových sítí. Nová pravidla umožňují využití frekvencí zejména pro sítě páté generace (5G), pevné bezdrátové přístupy (FWA, Fixed Wireless Access) a lokální nebo průmyslové kampusové sítě určené například pro výrobní areály, logistická centra nebo technologické kampusy.
Pásmo 26 GHz je vhodné pro nasazení sítí s velmi vysokou přenosovou kapacitou a nízkou latencí. Typické aplikace zahrnují hustě osídlené městské oblasti, průmyslové zóny, logistická zařízení a rozsáhlé objekty, kde je požadavek na spolehlivou rychlou bezdrátovou komunikaci.
Nový režim umožní provoz veřejných i privátních 5G sítí, sítě s pevným přístupem jako alternativy nebo doplnění optické infrastruktury v lokalitách, kde je její výstavba problematická, a specializovaných lokálních či kampusových řešení pro průmyslové aplikace (automatizace, autonomní systémy apod.). ČTÚ uvádí, že jde o nejrozsáhlejší uvolnění spektra pro individuální oprávnění v historii úřadu. Podmínky byly připraveny s ohledem na evropskou harmonizaci i specifika českého trhu a mají umožnit přístup jak velkým operátorům, tak menším provozovatelům a lokálním projektům.
Součástí otevření pásma je i zpřístupnění informací o využívání rádiových kmitočtů v úsecích určených pro FWA a 5G. ČTÚ poskytne komplexnější přehled o individuálních oprávněních a obsazenosti spektra, aby zájemci mohli lépe plánovat nasazení sítí, předcházet rušení a usnadnit koordinaci. Zveřejnění údajů probíhá v rozsahu zákona o elektronických komunikacích a podle ČTÚ bylo navrženo tak, aby neohrozilo bezpečnost sítí při současném zlepšení transparentnosti a efektivity správy spektra.
