Čtyři hry na Steamu zdarma

Na Steamu je možné získat tři hry zdarma. První je Happy's Humble Burger Farm, což je horor s černým humorem. Druhá The Red Lantern je simulátorem psího spřežení a třetí Eets je hlavolam, je to něco mezi legendárními hrami Lemmings a The Incredible Machine.
Hry jsou nativní pro Windows, ale mají buď stříbrné (Happy's Humble Burger Farm, The Red Lantern) nebo dokonce platinové (Eets) hodnocení v Linuxu. Akce potrvá do pondělí 15. června do 15 hodin našeho času (Lantern do 19 hodin a Eets do čtvrtka 18. června do 19 hodin).
AKTUALIZACE: Ještě se objevila čtvrtá hra Wild Terra 2: New Lands. Jde o MMORPG ze středověku. Hra je zdarma do pondělí 15. června do 19 hodin a má platinové hodnocení v Linuxu.