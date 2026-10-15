Curl má chybu v nahrávání dat přes HTTP/2, která umožňuje spustit kód u klienta

Chyba ve způsobu, jakým nástroj Curl zajišťuje nahrávání dat přes HTTP/2, umožňuje škodlivému serveru, který přijímá nahrávané soubory, poškodit paměť klienta. Objevitel chyby dokázal chybu zneužít ke spuštění kódu na klientském počítači, z něhož se soubory nahrávají.
Projekt tuto chybu opravil 14. října ve verzi 8.23.0. Převzetí kontroly nad klientem vyžaduje přesnou znalost jeho sestavení a uspořádání paměti. Vývojáři předpokládají, že skutečný útok ve většině případů skončí zápisem mimo paměť a pádem procesu.
Chyba je označena jako CVE-2026–92392 a týká se nástroje
curl a knihovny
libcurl ve verzích od 8.12.0 do 8.22.0. Knihovna je ovšem používána pro přenos dat v mnoha dalších nástrojích, takže mohou být zasaženy i jiné programy.
Útok probíhá na straně serveru a klient musí pomocí protokolu HTTP/2 nahrát soubor o velikosti přibližně 135 KB na server ovládaný útočníkem, přičemž certifikát serveru musí projít kontrolami prováděnými klientem. Po ukončení přenosu zůstane v programu odkaz na už uvolněnou část paměti. Při následném zpracování odpovědi může škodlivý server dostat svá data právě do této oblasti a změnit v ní ukazatel na funkci, kterou pak
libcurl zavolá.