CZ.NIC představil router Turris Omnia NG, má 10GbE porty a třípásmovou Wi-Fi

Na konferenci LinuxDays představil CZ.NIC dlouho očekávaný router Turris Omnia NG. Ten nabízí barevný IPS displej pro prvotní bezpečné nastavení, dva 10GbE porty pro SFP, čtyři 2,5GbE metalické ethernetové porty a dva porty USB 3.0.
Uvnitř je čtyřjádrové CPU ARMv8 na 2,2 GHz, 2 GB paměti a podpora Wi-Fi 6 na pásmu 2,4 GHz a Wi-Fi 7 na 5 GHz a 6 GHz. Všechna tři pásma můžete navíc používat najednou a na tom nejvyšším teoretická přenosová rychlost dosahuje 11 530 Mbps.
Zařízení zatím není k dispozici, čeká se na ukončení byrokratického procesu. Routery už jsou ale vyrobené a naskladněné a k dispozici by měly být během několika týdnů, Koncová cena byla stanovena na 10 500 Kč bez daně.