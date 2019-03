 »   »  CZ.NIC spustil spolupráci s brazilským NIC.br, zrychlí se DNS v Jižní Americe a Evropě

Petr Krčmář

Startuje spolupráce mezi sdružením CZ.NIC, správcem české národní domény, a brazilským národním registrem NIC.br. Uzavřená dohoda umožní vzájemné provozování DNS serverů, které zvýší bezpečnost DNS provozu a zrychlí zpracování DNS dotazů na obou stranách oceánu. Pro sdružení CZ.NIC znamená tento projekt rozšíření počtu zahraničních lokalit, odkud je odbavován DNS provoz .CZ domény, a také další krok v upgradu vlastní DNS infrastruktury. Organizace NIC.br spravuje téměř čtyři miliony domén s koncovkou .BR a je tak jedním z největších doménových registrů na světě.

Spolupráce s brazilskými kolegy pro nás znamená kvalitativní rozšíření našeho působení v Jižní Americe, kde již provozujeme DNS servery v Chile. Tento projekt ušetří oběma stranám nejen čas, ale především náklady na logistiku a následně i na provoz obou infrastruktur. Zprovozněním uzlu v Brazílii pokračujeme v upgradu naší DNS infrastruktury a přidáváme tím další, již devátou, lokalitu, v níž provozujeme náš DNS anycast, uvedl Ondřej Filip, výkonný ředitel sdružení CZ.NIC.

Podívejte se, jak vypadají DNS servery od CZ.NIC:

Spolupráce mezi CZ.NIC a NIC.br je důležitá i z pohledu internetových sítí. Zapojením DNS serverů NIC.br v České republice pomocí tří 10 Gbps portů do neutrálního propojovacího uzlu NIX.CZ dojde ke zlepšení DNS odezev pro .BR domény nejen v České republice, ale i v celé Evropě. Zapojení DNS serverů CZ.NIC do druhého největšího peeringového uzlu na světě, jímž je brazilský IX.br, bude mít stejný efekt pro doménu .CZ v Jižní Americe. CZ.NIC nasadí v brazilském São Paulu svůj standardní pětiserverový 10Gbps DNS stack, který je od roku 2017 umisťován do všech zahraničních lokalit.

Z pohledu sdružení CZ.NIC se nejedná o první uzavřený projekt se zeměmi z Latinské Ameriky. Národní doménové organizace Argentiny a Kostariky využívají pro správu domén .CR a .AR český registrační systém FRED.