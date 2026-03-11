D7VK 1.5 s podporou Direct3D 3.0 z roku 1996

Vůbec první, širším spektrem společností prakticky používanou verzí DirectX, byla verze 3.0. A právě podpora Direct3D 3 je hlavní novinkou vydání balíku D7VK 1.5, který se tedy definitivně po 7.0, 6.0 a 5.0 nakonec prokousal až na faktický začátek existence 3D akcelerace ve světě Microsoftu.
Technicky vzato existuje ještě DirectX 2.0, které se zrodilo pár měsíců před trojkou a které se zásadně neliší (verzí 1.0 pak víceméně byl kus Windows 95 z podzimu roku 1995, který pod označením Windows Game SDK sloužil jako nástupce WinG z Windows 3.1). Možná projekt D7VK jednoho dne vyhlásí formální podporu i této verze. Podporu verze 3 přitom zajistil někdo jiný, než hlavní vývojář. Každopádně vše je hotovo a D7VK 1.5 kromě toho přináší i vylepšení renderingu v některých hrách a další dílčí malé aktualizace.