Další tucet zranitelností v X.Org a XWaylandu opraven

Za přispění AI bylo objeveno 12 nových zranitelností v kódu projektu X.Org Serveru, což se současně prokopírovává i do XWaylandu. Jde opět o zjištění v rámci TrendAI Zero Day Initiative, která už si na pažbu připsala desítky podobných nálezů. Následuje seznam příslušný CVE:
- CVE-2026–88812: XKB SetGeometry TextDoodad Double Free
- CVE-2026–93515: Present Extension Cross-Window Notify Use-After-Free
- CVE-2026–93516: XInput Passive Grab modifierDevice Use-After-Free
- CVE-2026–93517: GLX RenderLarge Heap Buffer Overflow
- CVE-2026–93518: XKB ResizeKeyType Numeric Truncation
- CVE-2026–93519: XFixes Pointer Barrier Event List Buffer Overflow
- CVE-2026–93520: XKB ChangeKeycodeRange Heap Out-of-Bounds Write
- CVE-2026–93521: RandR ChangeProviderProperty Heap Buffer Overflow
- CVE-2026–93522: Glamor CopyArea CPU-FBO Heap Buffer Overflow
- CVE-2026–93523: XInput2 PassiveUngrabDevice Modifier Out-of-Bounds Write
- CVE-2026–93524: XKB SetMap Key Width/Action Count Desync Out-Of-Bounds Read
- CVE-2026–93536: GestureBuildSprite Use-After-Free
Povětšinou tedy jde o chyby typu use-after-free, buffer overflow a out-of-bounds reads/writes, kterými ji projekt X.Org stále protkám. Opravy uvedených chyb se objevují ve verzích X.Org Server 21.1.25 a XWayland 24.1.14 a doporučeno je pochopitelně na ně přejít, byť dnešní Waylandové éře se rizikovost chyb v X.Org stále zmenšuje.