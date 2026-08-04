Dalším hlavním sponzorem LVFS / Fwupd je Nvidia

Příjemné překvapení, dalo by se říci. Společnost Nvidia je dalším hlavním sponzorem projektu Linux Vendor Firmware Service (LVFS) a tudíž i utility Fwupd.
Nvidia tak následuje Dell a Lenovo a později se připojivší HP. Tato úroveň sponzoringu znamená částku na úrovni 100 tisíc dolarů ročně či více. Dá se tedy říci, že o projekt LVFS je snad s částkami na úrovni ±půl miliónu USD/rok dobře postaráno.
Kalifornský výrobce GPU tak ale logicky nečiní z čistého altruismu, sama LVFS/Fwupd využívá pro distribuci firmwarů mini-superpočítače DGX Spark. Lze tak předpokládat, že se tady rýsuje prostor pro větší využívání LVFS pro produkty Nvidia, včetně dnes často propíraných serverů na bázi Vera Rubin architektury, případně budoucích platforem a, kdo ví, třeba jednoho dne i běžných grafických karet.