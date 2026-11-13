Daniel Stenberg rekapituluje 30 let vývoje projektu curl

Daniel Stenberg rekapituluje třicet let vývoje nástroje curl. Vše začalo 11. listopadu 1996 nástrojem httpget 0.1, který vytvořil brazilský student Rafael Sagula. Měl něco přes sto řádků C, uměl jen základní stahování přes HTTP a pracoval pouze s IPv4 adresami. Stenberg jej záhy začal vylepšovat a postupně převzal jeho údržbu.
Původně si nástroj pořídil kvůli aktualizaci kurzů měn pro IRC bota Dancer. Postupně přidal podporu dalších protokolů a z httpget se stal nejprve urlget a později curl. Název se změnil poté, co přibyla také podpora odesílání dat. Verze curl 4.0 vyšla v březnu 1998, měla už 3300 řádků kódu, 24 přepínačů příkazové řádky a podporovala tři protokoly.
Důležitým krokem bylo vytvoření knihovny libcurl v roce 2000. Brzy ji začalo používat PHP jako svůj výchozí nástroj pro internetové přenosy, což projektu přineslo uživatele, testování i hlášení chyb. Dnes Stenberg jen u knihovny odhaduje třicet miliard instalací. Nástroj curl se podle něj používá v nejrůznějších zařízeních a pomáhal také při přistání na Marsu.
Stenberg zdůrazňuje, že curl nikdy nebyl přepsán od základu: projekt průběžně upravuje a přizpůsobuje, místo aby začínal znovu. Stojí také na otevřeném vývoji, široké přenositelnosti a důrazu na stabilitu, mimo jiné na zachování kompatibility API a ABI. Na jeho vývoji se podílely tisíce lidí, přesto Stenberg dál zastává roli hlavního správce.
Do budoucna Stenberg neplánuje velké předělávky ani nesází na konkrétní předpovědi. Soustředí se na nejbližší měsíce a na postupné úpravy podle toho, jak se budou měnit internetové protokoly i potřeby uživatelů. Věří, že curl má před sebou ještě řadu let: těží z dlouholeté důvěry, ověřeného provozu a podpory široké škály systémů. Sám chce na projektu pracovat tak dlouho, dokud ho to bude bavit a dokud pro něj bude správa projektu představovat zajímavou výzvu.