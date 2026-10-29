Dánský pilot s kancelářským balíkem Collabora skončil po několika měsících

Dánské ministerstvo digitalizace ukončilo pilotní projekt, v němž 38 zaměstnanců zkoušelo nahradit Microsoft Office open-source kancelářským balíkem Collabora. Test začal v roce 2025 a skončil za méně než šest měsíců. Zaměstnanci hlásili problémy se styly, formátováním odstavců, prázdnými stránkami a sledováním změn v dokumentech. Projekt podle zpráv skončil ještě před vyhlášením předčasných voleb v únoru 2026.
Collabora měla spolupracovat s centrálním systémem ministerstva pro správu případů F2. Veřejně dostupné informace ale nevysvětlují, proč pilot testoval právě tento balík, jaké přesné požadavky nesplnil ani jaké závěry z něj ministerstvo vyvodilo. Mikkel Flyverbom z Copenhagen Business School kritizoval, že zkušenosti z pilotu nebyly řádně vyhodnoceny a sdíleny s dalšími částmi veřejné správy.
Výsledek proto nelze chápat jako důkaz, že otevřené kancelářské programy obecně nejsou použitelné. Šlo o omezený test jednoho řešení v konkrétním pracovním prostředí. Přechod ve státní správě navíc není jen otázkou toho, zda program umí otevřít dokument. Důležité jsou také šablony, složité formátování, sdílení souborů, návaznost na stávající systémy i podpora určená zaměstnancům.
Collabora Office je kancelářský balík založený na LibreOffice. Obsahuje nástroje pro práci s textovými dokumenty, tabulkami a prezentacemi. V dánském pilotu měl představovat alternativu k aplikacím Word, Excel a PowerPoint.