Datová Akademie: naučte se analyzovat a zpracovat data (školení)

Datová Akademie je kurz vyvinutý s experty v oblasti datové analýzy. Na kurzu se budete zabývat strukturou a pochopením dat, jejich vizualizací a zpracováním v různých systémech. Postupně projedeme všechny klíčové oblasti a technologie potřebné k práci datového analytika.
Na kurzu se naučíte práci s API, scraping, Pandas, Numpy, normalizaci dat, efektivní dotazování v SQL, základy machine learningu a další oblasti. Všechny znalosti budeme postupně aplikovat ve vlastním projektu, kde můžete naplno využít svoji vynalézavost. V průběhu kurzu budete pracovat na praktických úkolech a cvičeních, na které ti dá zpětnou vazbu jeden z lektorů.
Kurz probíhá plně online, vždy jeden večer týdně v průběhu 12 týdnů. Školí Pavel Fryblík a Jakub Pohl a další profesionální datoví analytici. Kurz začíná 17. září.