Datovka umožňuje nahlásit zprávu jako spam

Minulý týden oznámili vývojáři projektu Datovka vydání nové verze knihovny libdatovka (0.8.0) a nyní na to navázali novou desktopovou Datovkou (4.30.1) a mobilní Datovkou (2.7.0).
V knihovně libdatovka přibyla funkce pro nahlášení spamu do ISDS. V desktopové a mobilní aplikaci jsou hlavními novinkami sjednocení formátů databází datových zpráv a informací o schránkách. Do obou aplikací byla také přidána možnost nahlásit datové zprávy jako spam.
Součástí desktopové verze je potom navíc možnost řadit a filtrovat seznam schránek; pokud byla nějaká datová zpráva v systému ISDS označena jako spam, Datovka na to nyní upozorní v seznamu zpráv.
Více informací je k dispozici na webu projektu.