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Datovka umožňuje nahlásit zprávu jako spam

Vilém Sládek
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Datovka CZ.NIC Autor: CZ.NIC
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Minulý týden oznámili vývojáři projektu Datovka vydání nové verze knihovny libdatovka (0.8.0) a nyní na to navázali novou desktopovou Datovkou (4.30.1) a mobilní Datovkou (2.7.0).

V knihovně libdatovka přibyla funkce pro nahlášení spamu do ISDS. V desktopové a mobilní aplikaci jsou hlavními novinkami sjednocení formátů databází datových zpráv a informací o schránkách. Do obou aplikací byla také přidána možnost nahlásit datové zprávy jako spam.

Součástí desktopové verze je potom navíc možnost řadit a filtrovat seznam schránek; pokud byla nějaká datová zpráva v systému ISDS označena jako spam, Datovka na to nyní upozorní v seznamu zpráv.

Více informací je k dispozici na webu projektu.

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Autor zprávičky

Vilém Sládek

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