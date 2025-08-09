Root.cz  »  Linux  »  Debian 13 Trixie přináší podporu RISC-V a vylepšený balíčkovací systém

Debian 13 Trixie přináší podporu RISC-V a vylepšený balíčkovací systém

Petr Krčmář
Dnes
přidejte názor

Sdílet

Trixie Autor: Disney/Pixar

Přesně podle plánu vyšel po dvou letech nový Debian 13 s kódovým jménem Trixie. Jeho plnohodnotná podpora poběží do roku 2028, přičemž předchozí Debian 12 Bookworm bude podporován ještě rok. Pokud tedy nechcete přejít na omezenější podporu LTS, máte zhruba dvanáct měsíců na aktualizaci.

Trixie zamíchal podporou procesorových architektur, ukončuje plnohodnotnou podporu i386 a 32bitového MIPS, naopak zavádí podporu RISC-V. Kromě toho přináší novou verzi balíčkovacího systému APT, zabezpečení proti útokům ROP a COP/JOP, přechod na 64bitové ABI time_t a desítky tisíc aktualizovaných balíčků.

Jako obvykle vám v pondělí přineseme podrobný článek shrnující ty nejdůležitější novinky.

Vstoupit do diskuse
Našli jste v článku chybu?

Autor zprávičky

Petr Krčmář

Petr Krčmář

Petr Krčmář pracuje jako šéfredaktor serveru Root.cz. Studoval počítače a média, takže je rozpolcen mezi dva obory. Snaží se dělat obojí, jak nejlépe umí.

Témata:

Dále u nás najdete

Hackeři zneužívali GitHub, aby do firem propašovali malware

Politici slibují startupům kapitál z penzijních fondů

Eset se připojuje k Europolu v boji proti mezinárodní kyberkriminalitě

Meta čelí žalobě: Měla trénovat AI na nelegálně stahovaném pornu

Truhlářské řemeslo zdědil, ale postavil ho na saunování

Online psychoterapie bez čekání. Přispět mohou zdravotní pojišťovny

Děti, nehody a úrazy. Kdo za ně odpovídá a jak je pojistit?

Chronickou bolest zad, kloubů nebo hlavy přeruší lékaři mrazem

Neumím programovat, ale za pár dní jsem s AI vytvořila dvě aplikace

Ani mirabelky ani špendlíky. Většinou je to myrobalán

Co dělá ransomware s psychikou lidí? Vyvolává úzkost i výčitky

Magenta AI: T-Mobile spouští vlastní umělou inteligenci

Madlenka má šanci na život bez omezení, léčba byla složitá

Za ticho, přírodu a pohodlí si lidé rádi připlatí. Glamping frčí

Hubnete. Jaké příspěvky dostanete od zdravotní pojišťovny?

Dva bratři, dvě budoucnosti. Tomáš a Lukáš Sedláčkovi o AI i víře

GPT-5 je tady. je lepší a méně halucinuje

Jak jsem si na dovolenou koupila první zubní nano kartáček

Příliš mladí na rakovinu? Lékaři častěji řeší nemoc u lidí pod 50 let

Znáte víc než McDonald’s? Ověřte si přehled o amerických firmách

Chcete se proškolit Linux za zlomek ceny? Využijte dotaci 82 % z ceny!
TO CHCI