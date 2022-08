Debian bude hlasovat o nesvobodných firmwarech, na stole jsou tři návrhy

Autor: Debian

Steve McIntyre, vývojář a někdejší šéf projektu Debian, se rozhodl řešit chaos kolem přístupu Debianu k nesvbodným firmwarům. Projekt tak čeká hlasování o obecném usnesení, přičemž navrženy jsou tři možnosti, co s tím.

Návrh A říká, že by Debian prostě zahrnul nesvobodné firmwary na oficiální instalační média a tyto firmwary by byly automaticky povolovány v případě, že by jich bylo potřeba pro chod stroje, s možností dodatečného vypnutí uživatelem při bootu.





Návrh B by též znamenal zahrnutí nesvobodných firmwarů na oficiální instalační média, ale jako oddělenou nabídku pro uživatele. Návrh C pak navrhuje nedávat tyto firmwary na instalační média, místo toho je nabízet odděleně ke stažení a uživatele o této možnosti informovat.

Podrobnosti k návrhům jsou na webu Debianu.