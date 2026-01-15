Debian diskutuje o odstranění GTK 2 v příští verzi Forky

Tým Debian GNOME by rád odstranil grafickou knihovnu GTK 2, která již více než pět let není udržována upstreamem. Připravovaný Debian 14 Forky by tak mohl vyjít příští rok už bez GTK 2. Samozřejmě jsou tu i hlasy proti, od lidí, kteří by si přáli tuto verzi knihovny v Debianu zachovat.
GTK 2 bylo vydáno v roce 2002 a jeho podpora byla v upstreamu ukončena v prosinci 2020 společně s vydáním GTK 4. Projekt GTK v současné době udržuje dvě stabilní větve – GTK 3.x („oldstable“) a GTK 4.x („stable“). Větev GTK 3.x bude udržována až do vydání GTK 5, přičemž projekt zatím neoznámil žádné konkrétní plány ohledně tohoto vydání.
Navzdory stáří a zastaralosti na GTK 2 stále poměrně mnoho balíčků Debianu závisí, konkrétně více než 150 a příliš z archivu Debianu nemizí. Mnohé z těchto aplikací už pravděpodobně nebudou nikdy aktualizovány, ale uživatelé se jich nechtějí vzdát. Je mezi nimi například také instalátor Debianu.
Diskutuje se o odstranění GTK 2 z hlavního archivu a jeho přesunu do komunitního repozitáře Debusine. Druhou variantou je vytvoření vlastního forku GTK 2 a jeho oddělená údržba, což ale znamená velkou zátěž pro vývojáře, vzhledem k tomu, že upstream už se na vývoji dávno nepodílí.