Debian hledá vzhled pro Forky, návrhy je možné posílat do listopadu

Projekt Debian vyzývá komunitu, aby navrhla grafickou podobu příští verze systému, Debianu 14 s kódovým označením Forky. Hledá se téma, které může být použito například jako tapeta pracovní plochy, při startu systému nebo v instalátoru. Návrhy lze přidávat na wiki projektu do 26. listopadu 2026. O vítězném vzhledu se bude následně hlasovat.
Forky je postavička z filmu Toy Story a zároveň jméno příštího vydání Debianu. Zájemci mohou vytvořit stránku se svým návrhem a doplnit ji do přehledu na wiki. Mezi již přihlášenými náměty jsou například motivy inspirované pohořím Alborz, vodními vlnami, pláží nebo samotnou podobou Forkyho.
Úplně stejně vývojáři postupovali při současném vydání Debianu 13 Trixie, kdy bylo nakonec z mnoha návrhů vybráno téma Ceratopsian. Jeho autorkou je Elise Couperová.